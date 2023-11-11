Девять медицинских центров БАПОР продолжают работу на юге Газы

Две специализированные больницы, оказывающие помощь больным раком, закрылись, так как "им не хватало снабжения и они подвергались нападениям", сообщили в ооновском Управлении по координации гуманитарных вопросов

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Девять медицинских центров Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжают работать на юге сектора Газа. Об этом заявило в пятницу ооновское Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"9 (из 22) медицинских центров БАПОР все еще работают на юге анклава, и 8 ноября было зарегистрировано 6 530 посещений. Эти центры также предоставляют медицинскую помощь беременным женщинам <...>. В Газе насчитывается 50 тыс. беременных женщин, 180 женщин рожают каждый день. С начала октября в приютах БАПОР приняли в общей сложности 718 рожениц", - отмечает УКГВ.

"С 2 ноября 12 детей с онкологическими заболеваниями или заболеваниями крови были эвакуированы через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Египет и Иорданию. До эскалации конфликта около 100 пациентов ежедневно направлялись на лечение за пределы сектора Газа", - отметило управление, добавив, что две специализированные больницы, оказывающие помощь больным раком, вынуждены были закрыться, так как "им не хватало снабжения и они подвергались нападениям".