Владелец соцсети X также отметил, что ситуация на поле боя сложилась таким образом, что продолжение наступления приведет к массовым потерям

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Илон Маск посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не отправлять молодежь умирать.

"Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно это делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с [президентом России Владимиром] Путиным или нет", - сказал в четверг Маск в эфире подкаста блогера Лекса Фридмана, отвечая на вопрос, следует ли ли Зеленскому сесть за стол переговоров с Москвой.

Маск также отметил, что ситуация на поле боя сложилась таким образом, что продолжение наступления приведет к "массовым потерям". "История не будет к ним добра", - заключил Маск, комментируя действия Зеленского.

Ранее владелец соцсети X заявил, что согласен с тем, что Киев не может выиграть конфликт, а Зеленский не признает поражение на поле боя. Маск также говорил, что западным странам следует прекратить бессмысленно жертвовать украинцами в конфликте с Россией, добиться мирного решения конфликта и восстановить нормальные отношения с Москвой.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.