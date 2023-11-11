Палестинский Красный Полумесяц заявил, что больница "Аль-Кудс" может прекратить работу

Медучреждение может закрыться в ближайшие три часа из-за отсутствия топлива и неприбытия помощи, подчеркнули в PRSC

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRSC) сообщило, что больница "Аль-Кудс" на севере сектора Газа может прекратить свою работу в ближайшие три часа, поскольку топливо для ее электрогенераторов заканчивается.

"Больница "Аль-Кудс" может закрыться в ближайшие три часа из-за отсутствия топлива и неприбытия помощи. 500 пациентов и раненых получат медицинскую помощь, но те, кто находятся в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах погибнут", - указала организация на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в PRSC сообщали, что все дороги в больницу "Аль-Кудс" на севере сектора Газа перекрыты из-за бомбардировок со стороны Израиля, по этой причине сотрудники медицинского учреждения не могут покинуть его территорию для оказания помощи раненым. В свою очередь израильские военные утверждали, что наносят удары по боевикам радикального палестинского движения ХАМАС, которые находятся в прилегающем к больнице здании.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.