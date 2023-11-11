В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов тепла

Атмосферное давление составит примерно 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и температура воздуха до плюс 7 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 2 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит примерно 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 2 - плюс 7 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.