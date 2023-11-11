В Херсонской области в декабре откроют школу молодого лидера

Ее создадут при поддержке Общественной палаты и Херсонского педагогического университета

ГЕНИЧЕСК, 11 ноября. /ТАСС/. Общественники в декабре откроют в Херсонской области школу молодого лидера, в которой будут готовить учеников к ведению деятельности в Общественной палате (ОП) и других общественных институтах, сообщил ТАСС сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, зампред ОП Херсонской области, заведующий кафедрой журналистики Херсонского педагогического университета (ХГПУ) Александр Малькевич.

"Мы запустим в декабре школу молодого лидера и будем профессионально готовить молодых ребят с ярко выраженными лидерскими качествами. А может и не с ярко выраженными, но предрасположенными к тому, чтобы активно заниматься общественной работой", - сказал Малькевич.

Он уточнил, что школа молодых гражданских активистов будет создана в Херсонской области при поддержке ОП РФ и ХГПУ. "Мы собираемся не реже раза в месяц привозить в Херсонскую область спикеров из медиасреды федерального уровня, которые будут проводить лекции для учеников школы", - добавил Малькевич.