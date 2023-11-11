11 ноября, 04:56

В трех регионах России запустили образовательный проект для молодежи о Холокосте

Речь идет о Волгоградской, Самарской и Ростовской областях

ВОЛГОГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Волгоградская, Самарская и Ростовская области стали участниками молодежного образовательного проекта "Холокост: нет срока давности для преступлений против человечности...", в ходе которого пройдут встречи и беседы почти для 100 человек. Об этом ТАСС сообщила председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.

"Проект "Холокост: нет срока давности для преступлений против человечности..." направлен на молодежь и подростков. В трех городах - Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре - пройдут встречи. Будем изучать тему Холокоста с разных подходов. Это и научные данные - то есть исторические аспекты, статистические аспекты. Это эмоциональное включение - мы посмотрим документальные фильмы, плюс запланировано реальное общение с бывшими малолетними узниками", - сказала собеседница агентства, отметив, что в общей сложности в проекте поучаствуют около 100 человек.

Она отметила, что образовательные встречи в трех городах будут проходить в течение нескольких месяцев при поддержке женской еврейской организации "Киннор". Цель проекта - не дать забыть страшные события Холокоста молодому подрастающему поколению, чтобы они больше не повторялись. Завершится проект выездным семинаром в Самаре - городе, где в годы СССР работал Еврейский антифашистский комитет, мероприятие приурочат к Международному дню памяти жертв Холокоста, который ежегодно отмечается 27 января.

Термин "Холокост" (от древнегреческого слова holocaustosis - "всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х годах благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами. По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев. 

Теги:
РоссияРостовская областьВолгоградская областьСамарская область
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