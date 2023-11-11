В Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области ожидаются дожди с ветром

Температура превысит климатическую норму на 6-10 градусов

ТАСС, 11 ноября. В Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае в выходные дни ожидаются дожди, местами сильные, а также ветер. При этом температура воздуха превысит климатическую норму на 6-8 градусов, на Черноморском побережье - на 8-10 градусов, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Неустойчивая погода в выходные дни на юге России будет связана с перемещающимся из Европы циклоном, который принесет дожди, местами сильные, но при этом будет поддерживать положительную аномалию отклонения от климатической нормы. Больше всего непогода проявится в западной половине региона - в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. В субботу также начнет усиливаться ветер, особенно на полуострове и на Черноморском побережье Кубани. А вот на Северном Кавказе погода в выходные дни будет хорошей", - сказала она.

На уходящей неделе температура воздуха на юге страны держалась в пределах климатической нормы, в воскресенье она будет превышать норму на 6-8градусов. На Черноморском побережье - даже на 8-10 градусов, уточнила Котилевская.

Ветер в Крыму и на Черноморском побережье начнет усиливаться днем в субботу. Дожди на полуострове начнутся во второй половине дня, сильные осадки и ветер с порывами до 15-17 м/с прогнозируются в ночь на воскресенье. Фронт постепенно сместится в Ростовскую область и на север Краснодарского края. Ветреная погода сохранится также на побережье Каспия - в Астраханской области и в Калмыкии.

В Севастополе и Симферополе в выходные дни ожидается до 17 градусов тепла, в Ростове-на-Дону - 12-14 градусов. В Сочи - 18-19 градусов при солнечной погоде, в Краснодаре в субботу - до 13-15 градусов, в воскресенье - до 20 градусов тепла. В Ставрополе в субботу - до 10-12 градусов при переменной облачности, в воскресенье столбики термометров поднимутся до 17 градусов. Во Владикавказе в субботу воздух прогреется до 11-13 градусов, в воскресенье - до 18-19 градусов тепла.