11 ноября, 07:08

В Новой Каховке около 10 тыс. человек получают гуманитарную помощь ежемесячно

Председатель совета депутатов округа Владимир Леонтьев отметил, что 5,5 тыс. уже получили помощь с начала ноября

ГЕНИЧЕСК, 11 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь в Новокаховском городском округе ежемесячно выдается около 10 тысячам жителей. Об этом сообщил ТАСС председатель совета депутатов округа Владимир Леонтьев.

"Мы ежемесячно выдаем гуманитарную помощь где-то 10 тыс. наших граждан", - сказал он.

Леонтьев отметил, что сейчас в округе осталось много пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, поэтому гуманитарная помощь неоценима. "Уже около 5,5 тыс. человек получили помощь с начала ноября - это очень много", - добавил он. 

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