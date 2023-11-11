11 ноября, 07:18

Мурашко сообщил, что диспансеризацию и профосмотры в 2023 году прошли более 68 млн россиян

По словам министра здравоохранения, в России в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" развивается инфраструктура "службы диабета"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Диспансеризацию и профилактические осмотры в 2023 году прошли более 68 млн россиян, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня осуществляются программы диспансеризации населения, в том числе для выявления состояний преддиабета и нарушения углеводного обмена. Диспансеризацию и профосмотры в этом году прошли уже более 68 млн граждан", - говорится в приветствии участникам конференции Российской диабетической ассоциации.

Мурашко напомнил, что в России в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" развивается инфраструктура "службы диабета". "За последние два года увеличилось количество врачей-диабетологов, почти в девять раз возросло количество специализированных кабинетов. Работают "Школы для пациентов с сахарным диабетом", а число граждан, которые, их посещают, увеличивается. Регулярно проводится работа и по обновлению клинических рекомендаций по сахарному диабету I и II типов", - добавил он.

В стране зарегистрировано 165 препаратов для лечения сахарного диабета, половина из них - отечественные, отметил Мурашко. "Улучшается обеспечение детей с сахарным диабетом I типа системами непрерывного мониторинга глюкозы", - сказал он. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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