Экс-глава СО РАН подал кассационную жалобу на приговор

Александра Асеева ранее признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам лишения свободы условно

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) академик РАН Александр Асеев, которого суд признал виновным в мошенничестве и приговорил к четырем годам лишения свободы условно, подал жалобу в Восьмой кассационный суд. Об этом сообщил ТАСС адвокат Асеева, предоставив агентству текст жалобы.

"Мы подали жалобу в Восьмой кассационный суд", - сказал адвокат.

4 октября защите академика не удалось оспорить приговор, суд оставил решение без изменения. В последнем слове Асеев сказал, что категорически не согласен с приговором и обвинениями. По его мнению, они основаны на предположениях, домыслах и слухах.

Согласно тексту жалобы, в приговоре указана рыночная стоимость коттеджа, приватизированного дочерью академика, которая существенно превышает фактическую (первоначальную) стоимость имущества. Кроме того, уточняется, что после приватизации семья Асеевых подарила государству четырехкомнатную квартиру, стоимостью более 22 млн рублей. Также отмечено, что в новосибирском Академгородке в 2014-2015 годах было приватизировано 32 служебных коттеджа и 54 квартиры в двухквартирных служебных коттеджах.

Академик называет приговор в части возврата коттеджа государству незаконным, "так как он фактически незаконно отменяет действие вступившего в законную силу решения Советского районного суда Новосибирска от 29 апреля 2015 года", которым за его дочерью Асеевой О. А. "признано право собственности в порядке приватизации на объект индивидуального жилищного строительства (коттедж)", сказано в документе.

Фабула дела

В ноябре 2020 года в отношении Асеева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, с 2009 по 2015 год он арендовал, а затем незаконно приватизировал от имени своей дочери коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Сам он сообщал ТАСС, что приватизация произошла на основании решения президиума СО РАН. По его словам, коттеджи, расположенные на территории новосибирского Академгородка, имевшие первоначально статус целевого ведомственного, а затем служебного жилья, переданы в собственность ученых и членов их семей в порядке приватизации и никогда не использовались для обеспечения жильем граждан, состоящих в очереди на получение жилья.

По данным СК РФ, в 2014 году Асеев убедил президиум СО РАН, что здание коттеджа нужно использовать в качестве резиденции для приемов иностранных гостей, там был проведен за счет отделения дорогостоящий ремонт. Впоследствии Асеев при заключении договора найма коттеджа внес в него данные своей дочери, которая якобы проживала там, фиктивно зарегистрировал ее в доме и приватизировал его. Ученые СО РАН написали письмо в защиту Асеева с требованием прекратить уголовное дело. Среди подписавших обращение - 12 академиков РАН, в том числе ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук, а также директоры и научные руководители институтов СО РАН.