В Ростовской области поисковики обнаружили останки 10 красноармейцев

Руководитель поискового отряда "Миус-фронт" Андрей Кудряков сообщил, что перезахоронение состоится в 2024 году на Самбекских высотах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Останки 10 красноармейцев, погибших в 1941-1943 годах на территории Ростовской области, обнаружили члены поискового объединения "Миус-фронт" во время осенней поисковой экспедиции, которая проходила в регионе с 27 октября по 10 ноября 2023 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель поискового отряда "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

"В результате экспедиции обнаружены останки 10 бойцов Красной армии. Их обнаружили в разных частях Ростовской области, но в основном под Таганрогом. Двоих из них мы попытаемся идентифицировать по личным вещам и медальонам", - сказал Кудряков.

По словам руководителя поискового отряда, перезахоронение останков красноармейцев состоится в 2024 году на Самбекских высотах. Также во время осенней экспедиции поисковики обнаружили два захоронения расстрелянных оккупантами в годы Великой Отечественной войны партизан и подпольщиков в Зерноградском и Красносулинском районах.

"Обнаружены также фрагменты вооружения, личные вещи, включая винтовки, каски, миски, котелки, штык-ножи, ножи, сделанные в окопных условиях. И поскольку организацией партизанского и подпольного движения занимались органы государственной безопасности, какая-то часть экспонатов, связанная с партизанами и подпольщиками, попадет обязательно в музей Федеральной службы безопасности по Ростовской области, есть такая договоренность. Остальная часть - в школьные музеи и на Самбекские высоты", - уточнил собеседник агентства.

По результатам полевых исследований ростовский режиссер Руслан Кечеджиян снял фильм "Антифашистское сопротивление на Дону", премьера состоится в Ростове-на-Дону 14 февраля в день освобождения города.

До августа 1943 года в Ростовской области ожесточенные бои продолжались на линии Миус-фронта, который удерживался гитлеровцами. За время оккупации на территории региона были уничтожены, угнаны в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. В этом году отмечается 80-летие прорыва Миус-фронта и освобождения Ростовской области и Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.