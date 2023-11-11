11 ноября, 07:58

В Ростовской области поисковики обнаружили останки 10 красноармейцев

Руководитель поискового отряда "Миус-фронт" Андрей Кудряков сообщил, что перезахоронение состоится в 2024 году на Самбекских высотах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Останки 10 красноармейцев, погибших в 1941-1943 годах на территории Ростовской области, обнаружили члены поискового объединения "Миус-фронт" во время осенней поисковой экспедиции, которая проходила в регионе с 27 октября по 10 ноября 2023 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель поискового отряда "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

"В результате экспедиции обнаружены останки 10 бойцов Красной армии. Их обнаружили в разных частях Ростовской области, но в основном под Таганрогом. Двоих из них мы попытаемся идентифицировать по личным вещам и медальонам", - сказал Кудряков.

По словам руководителя поискового отряда, перезахоронение останков красноармейцев состоится в 2024 году на Самбекских высотах. Также во время осенней экспедиции поисковики обнаружили два захоронения расстрелянных оккупантами в годы Великой Отечественной войны партизан и подпольщиков в Зерноградском и Красносулинском районах.

"Обнаружены также фрагменты вооружения, личные вещи, включая винтовки, каски, миски, котелки, штык-ножи, ножи, сделанные в окопных условиях. И поскольку организацией партизанского и подпольного движения занимались органы государственной безопасности, какая-то часть экспонатов, связанная с партизанами и подпольщиками, попадет обязательно в музей Федеральной службы безопасности по Ростовской области, есть такая договоренность. Остальная часть - в школьные музеи и на Самбекские высоты", - уточнил собеседник агентства.

По результатам полевых исследований ростовский режиссер Руслан Кечеджиян снял фильм "Антифашистское сопротивление на Дону", премьера состоится в Ростове-на-Дону 14 февраля в день освобождения города.

До августа 1943 года в Ростовской области ожесточенные бои продолжались на линии Миус-фронта, который удерживался гитлеровцами. За время оккупации на территории региона были уничтожены, угнаны в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. В этом году отмечается 80-летие прорыва Миус-фронта и освобождения Ростовской области и Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация