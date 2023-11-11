В Свердловской области восстановили движение грузовиков по трассе

Ограничения действовали с 9 км по 142 км на автодороге Ивдель - граница Ханты-Мансийского автономного округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Движение грузовиков на автодороге Ивдель - граница Ханты-Мансийского автономного округа, ранее ограниченное из-за обледенения проезжей части, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

"Движение грузового транспорта восстановлено, ограничения сняты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об ограничении движение грузовиков с 9-го км по 142-й км на автодороге Ивдель - граница Ханты-Мансийского автономного округа из-за обледенения проезжей части.