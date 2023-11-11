В Москве через пять новых станций метро за два месяца совершили 3,3 млн поездок

Мэр Сергей Собянин отметил, что в начале сентября почти одновременно были открыты пять станций: "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"; "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 3,3 млн поездок совершено через пять новых станций столичного метрополитена за два месяца. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Больше 3,3 млн раз пассажиры воспользовались новыми станциями Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий метро за два месяца их работы", - написал мэр.

Он отметил, что в начале сентября почти одновременно были открыты пять станций: "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"; "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". "С каждым днем их популярность только растет. Самой востребованной остается "Яхромская" - станцией пользуются в среднем почти 19 тыс. человек в день", - заключил Собянин.