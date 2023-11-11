В Благовещенск вывезли более 150 россиян из китайского города Хэйхэ

По данным Минтранса Амурской области, российская сторона одновременно вернула 346 китайских граждан в КНР

ТАСС, 11 ноября. Более 150 российских туристов, которые не могли выехать из-за ухудшения гидрологической обстановки на Амуре, вывезли из китайского города Хэйхэ в Благовещенск. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

"Прошли паспортный контроль в Хэйхэ 152 российских пассажира, кто готов был выехать сегодня. Для осуществления перевозок было подготовлено пять российских автобусов, рассчитанных на более 250 посадочных мест", - говорится в сообщении.

Российских пассажиров собрали и оформили в китайском смешанном пункте пропуска "Хэйхэ". На автобусах китайской стороны их доставили на автомобильный пункт пропуска "Хэйхэ". После прохождения контроля туристы пересели на российские автобусы. Их перевезли по мосту через реку Амур до автомобильного пропуска "Кани-Курган" и далее в смешанный пункт пропуска "Благовещенск".

В свою очередь, российская сторона одновременно вернула 346 китайских граждан в КНР. В министерстве напомнили, что вывоз граждан был экстренным. Российским туристам в период межсезонья настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в Китай без острой необходимости.

4 ноября гидрологическая обстановка на реке Амур осложнила ситуацию с пассажирскими перевозками между Благовещенском и Хэйхэ. Из-за образующихся массивных ледяных торосов на поверхности реки Амур суда на воздушной подушке не могут в полной мере осуществлять пассажирские перевозки, возникли большие очереди в пункте пропуска.

В летнюю навигацию пассажиров перевозили на теплоходах вместимостью около 200 человек. Сейчас навигация на реке закрыта, в период ледостава для преодоления Амура используют суда на воздушной подушке (СВП). Компания "Пассажирский порт "Амурассо", которая перевозит людей по Амуру, имеет только два таких судна вместимостью 16 и 18 человек. В день российские СВП совершают 8-10 рейсов, столько же организует китайская сторона.