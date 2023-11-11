11 ноября, 09:31

Москалькова прокомментировала законопроект о создании реестра должников по алиментам

По словам уполномоченного по правам человека в РФ, создание фонда алиментов в РФ повысило бы эффективность их взыскания

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Создание в России специального государственного алиментного фонда могло бы повысить эффективность взыскания алиментов. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя проект закона о создании реестра должников по алиментам, который был принят Госдумой в первом чтении.

"Ранее, в своем ежегодном докладе, я обращала внимание на целесообразность разработки данного законопроекта, предусматривающего создание отдельного реестра должников по алиментным обязательствам. Кроме того, вместе с коллегами в регионах видим необходимость создания в России специального государственного алиментного фонда, который представляется одним из вариантов повышения эффективности взыскания алиментов", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

По ее словам, учет нерадивых родителей, потерявших ответственность за своих детей, - мера своевременная и правильная. "В данной связи хочу отметить увеличение в прошедшем году на 26 процентов количества поступающих ко мне жалоб на неуплату вторым родителем алиментов на содержание ребенка, причем большая часть обращений связана с непредоставлением должником сведений о своих реальных доходах", - добавила омбудсмен.

Документ был внесен в Думу правительством РФ в октябре, новыми положениями предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве". Согласно законопроекту такой реестр станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов России. Предполагается, что в него войдут сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

Документ устанавливает, что должника будут в течение суток уведомлять о включении в реестр или исключении из него. Для этого будут использоваться уже установленные законодательством способы, в том числе телеграмма или СМС-сообщение. Помимо сведений о самом исполнительном производстве в реестр также будут вноситься данные о дате принятия судебного акта о привлечении должника по алиментным обязательствам к административной, уголовной ответственности. На это планируется отводить пять дней со дня поступления сведений к приставам.

Согласно законопроекту данные должника в реестре будут общедоступными до их исключения в связи с полным погашением задолженности. Актуальную информацию о трудоустройстве должников приставы смогут получать в автоматическом режиме от Фонда пенсионного и социального страхования РФ. 

Теги:
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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