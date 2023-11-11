В Таджикистане отметили улучшение здоровья детей при поддержке РФ программы питания

Она будет продолжена до 2027 года, сообщила замминистра здравоохранения и социальной защиты населения страны Зульфия Абдусаматзода

ДУШАНБЕ, 11 ноября. /ТАСС/. Ситуация со здоровьем школьников в Таджикистане улучшилась благодаря реализации программы школьного питания - крупнейшего проекта Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, финансируемого Россией. Власти республики рассчитывают, что она будет продолжена до 2027 года, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Зульфия Абдусаматзода.

"У нас проводилось медико-демографическое исследование в 2012-2017 годы. Хочу отметить, что детки страдают - 18% от низкорослости, также 3% ожирением, также шел рост [заболеваемости] диабетом среди детей, дефицита массы тела из-за нарушения питания. На сегодняшний день в рамках поддержки продовольственной программы школьного питания с поддержкой доноров - Российской Федерации - у нас улучшилась намного ситуация", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что от лица Минздрава республики благодарна правительству России за выделение средств на эту программу, а также российскому Институту отраслевого питания, который разрабатывает и внедряет программы соответствующие программы в школах республики и оказывает техническую поддержку учебным заведениям. "Школьное питание является приоритетом правительства Республики Таджикистан, у нас есть стратегия развития населения до 2030 года, целью которой тоже является правильное питание. <...> Надеемся, что данная программа будет реализована до 2027 года с поддержкой Российской Федерации", - сказала она, отметив, что власти республики обратились к РФ с просьбой продолжить этот проект.

11 ноября в российско-таджикской школе имени Юрия Гагарина Душанбе состоялся финал конкурса по определению лучшего школьного повара республики. Мероприятие было организовано ВПП ООН и российским Институтом отраслевого питания и направлено на повышение интереса к профессии. Выступая на открытии конкурса страновой директор ВПП ООН в Таджикистане Адхам Мусаллам отметил, что питание в школах по проекту получают порядка 450 тыс. детей. "Более 20 лет реализуется эта программа, причем последние 10 лет это стало возможным благодаря большому вкладу Российской Федерации. В настоящее время ВПП ООН поддерживает около 450 тыс. учащихся начальных классов и технический персонал примерно в 2 тыс. школ", - сказал он, добавив, что это становится возможным благодаря труду более 5 тыс. поваров и помощников.

Советник-посланник посольства РФ в республике Вера Хуторская сообщила, Россия уделяет особое внимание теме школьного питания в Таджикистане. "С 2013 года мы выделили порядка $86 млн на реализацию программы школьного питания ВПП ООН. <...> В столовые по всему Таджикистану закупается оборудование, поставляется российское качественное продовольствие. Мы очень рады помогать нашему партнеру - Таджикистану - поднять систему национального школьного питания на самый высокий уровень", - подчеркнула дипломат.

Школы, которые охватывает финансируемая РФ программа, расположены более чем в 50 районах Таджикистана. По ней, помимо обеспечения питанием школьников, также оборудуются пекарни, теплицы и регулярно поставляются продукты в регионы республики. По данным посольства, объем российской продовольственной помощи Таджикистану в этом году составит 4,5 тыс. тонн.