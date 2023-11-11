В Петербурге в Новой Голландии открыли каток

Он будет работать до 10 марта 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Каток открылся в пространстве - острове Новая Голландия. Ледовая площадка будет работать и при плюсовой температуре, сообщили в пресс-службе проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация".

"С 11 ноября 2023 по 10 марта 2024 на острове Новая Голландия открыт каток. Он находится на месте большого газона, занимает площадь более 2 тыс. кв. м и работает даже в плюсовую температуру", - сообщили организаторы.

Каток оборудован системой охлаждения - лед не тает при температуре до плюс 10 градусов. Рядом со входом на ледовое поле также появится теплая галерея, в которой можно переодеться. По вечерам в течение недели планируются тематические музыкальные сеансы, на которых будут звучать новые авторские подборки и хиты прошлых сезонов, отметили организаторы.

Новая Голландия - остров в Адмиралтейском районе, который является объектом культурного наследия федерального значения. На острове расположены парк и культурно-досуговый центр.