В Алма-Ате пройдет марш против насилия после убийства жены экс-министра Казахстана

Мероприятие запланировали на 25 ноября

АЛМА-АТА, 11 ноября. /ТАСС/. Молодежное движение Казахстана "Жана адамдар" ("Новые люди") сообщило, что 25 ноября проведет в Алма-Ате марш против насилия после убийства экс-министром национальной экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым своей жены Салтанат Нукеновой.

"9 ноября Казахстан потрясла новость о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену у всех на виду. <...> 25 ноября в Алма-Ате пройдет марш людей, которым надоело жить в мире животных. "Жана адамдар" соберут все случаи насилия", - говорится в сообщении Telegram-канала движения.

"Этот случай [убийства Нукеновой] показательный, но не единственный. Ежедневно в новостной ленте мы видим, что кто-то кого-то бьет. В основном бьют женщин. Но еще и учеников, студентов, детей, и просто прохожих", - отмечается в сообщении.

В организации призвали казахстанцев принять активное участие в марше. Его участники намерены пройти по центральным улицам крупнейшего города Казахстана.

В четверг казахстанские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили об убийстве жены бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Утверждается, что женщина умерла в одном из ресторанов Астаны в результате побоев, нанесенных Бишимбаевым. МВД Казахстана, подтверждая факт убийства и задержания подозреваемого в совершении преступления, пока официально не называет имя задержанного. 43-летний Бишимбаев занимал должность министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года.

Движение "Жана Адамдар" было создано в августе 2022 года. В ноябре того же года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с активистами движения призвал молодежь приносить пользу государству "через активную гражданскую деятельность".