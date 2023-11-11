11 ноября, 10:03

В Алма-Ате пройдет марш против насилия после убийства жены экс-министра Казахстана

Мероприятие запланировали на 25 ноября

АЛМА-АТА, 11 ноября. /ТАСС/. Молодежное движение Казахстана "Жана адамдар" ("Новые люди") сообщило, что 25 ноября проведет в Алма-Ате марш против насилия после убийства экс-министром национальной экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым своей жены Салтанат Нукеновой.

"9 ноября Казахстан потрясла новость о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену у всех на виду. <...> 25 ноября в Алма-Ате пройдет марш людей, которым надоело жить в мире животных. "Жана адамдар" соберут все случаи насилия", - говорится в сообщении Telegram-канала движения.

"Этот случай [убийства Нукеновой] показательный, но не единственный. Ежедневно в новостной ленте мы видим, что кто-то кого-то бьет. В основном бьют женщин. Но еще и учеников, студентов, детей, и просто прохожих", - отмечается в сообщении.

В организации призвали казахстанцев принять активное участие в марше. Его участники намерены пройти по центральным улицам крупнейшего города Казахстана.

В четверг казахстанские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили об убийстве жены бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Утверждается, что женщина умерла в одном из ресторанов Астаны в результате побоев, нанесенных Бишимбаевым. МВД Казахстана, подтверждая факт убийства и задержания подозреваемого в совершении преступления, пока официально не называет имя задержанного. 43-летний Бишимбаев занимал должность министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года.

Движение "Жана Адамдар" было создано в августе 2022 года. В ноябре того же года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с активистами движения призвал молодежь приносить пользу государству "через активную гражданскую деятельность". 

Теги:
Казахстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация