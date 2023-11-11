В Кировоградской области Украины раскольники захватили храм УПЦ

Речь идет о Покровской церкви в селе Чечелиевка

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Чечелиевка в Александрийском районе Кировоградской области Украины. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), публикуя соответствующие фотографии.

"11 ноября 2023 года в селе Чечелиевка Александрийской епархии неизвестные люди в камуфляже и балаклавах взломали двери и захватили Покровский храм УПЦ", - говорится в сообщении на сайте СПЖ.

Отмечается, что по поводу этого храма уже около четырех лет идут судебные разбирательства. До последнего времени между общиной УПЦ и сторонниками ПЦУ существовала договоренность, по которой никто в храм не входил. Настоятель общины служил в приспособленном помещении на территории храма.

В СПЖ подчеркивают, то Покровская церковь является памятником архитектуры, но сторонники ПЦУ "каким-то образом сумели получить на нее право собственности". "Тем не менее никакого решения суда, которое позволяло бы им проникнуть в храм, нет. Последнее заседание прошло 2 ноября, следующее было назначено на декабрь", - отмечают в СПЖ.

В силовом захвате, по свидетельству очевидцев, участвовали представители полиции и Службы безопасности Украины.

Ситуация вокруг УПЦ

На Украине в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Против священников канонической церкви властями выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. Руководство ПЦУ давно заявило, что ставит задачу отобрать у канонической церкви два крупнейших монастыря Украины - Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и в январе внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. 19 октября Верховная рада поддержала этот законопроект в первом чтении, дата рассмотрения во втором чтении пока не назначена.