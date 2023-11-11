11 ноября, 10:08

В нескольких районах Киева частично отключили тепло из-за внепланового ремонта

Работы продлятся до 13 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Отопление и горячее водоснабжение частично отключены в нескольких районах Киева из-за внеплановых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации в Telegram-канале.

"Компания "Киевтеплоэнерго" начала техническое обслуживание теплоисточника, который поставляет тепло в часть Печерского, Голосеевского, Соломенского и Днепровского районов, - говорится в сообщении. - Работы продлятся до утра 13 ноября".

На этот период "поставки отопления и горячей воды приостановлены", подчеркнули в администрации. В ведомстве также указали, что работы проводят внепланово, "чтобы повысить надежность теплоснабжения во время прохождения отопительного сезона". 

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