11 ноября, 10:45

В Закарпатье украинские раскольники захватили храм УПЦ

Инцидент произошел в селе Луг Раховского района

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили второй за текущие сутки храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Инцидент произошел в селе Луг Раховского района Закарпатской области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

"Рано утром 11 ноября в селе Луг Раховского района на Закарпатье неизвестные люди в камуфляже с шевронами частной охранной фирмы при поддержке полиции и военных срезали замки и захватили Свято-Духовский храм УПЦ", - говорится в сообщении на сайте СПЖ.

Отмечается, что захватчики блокировали вход на территорию храма для прихожан и "производят опись имущества общины УПЦ". В СПЖ напомнили, что 30 июля 2023 года группа жителей села, среди которых не было членов церковной общины, провела незаконное собрание по переводу храма в ПЦУ. В то же время община храма на приходском собрании, состоявшемся 23 июля, единогласно проголосовала за то, чтобы оставаться в составе УПЦ. Свое решение верующие зафиксировали в протоколе и письменно сообщили о нем главе Закарпатской областной госадминистрации.

Свято-Духовский храм построен в 2008 году усилиями общины храма.

Ранее СПЖ сообщил о захвате активистами ПЦУ храма в селе Чечелиевка Александрийского района Кировоградской области Украины. 

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