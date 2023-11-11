11 ноября, 11:50

Пострадавших от нападения медведя в Якутии отправят на лечение в Москву

Перелет запланирован на 12 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Компания ООО "Русгазбурение" отправит на лечение в Москву двоих сотрудников, пострадавших от нападения медведя в Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

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"Пострадавшие в результате нападения медведя сотрудники ООО "Русгазбурение" Эльдар Г. и Иван Б. находятся в больнице поселка Витим <…>. Пострадавших готовят к транспортировке в аэропорт Талакан, после чего медицинским спецбортом сотрудников транспортируют в Москву для лечения в институте имени Склифосовского", - говорится в сообщении.

Перелет запланирован на 12 ноября. Пациентов будут сопровождать врачи института.

Нападение медведя произошло 10 ноября в 180 км от поселка Витим. Мужчины получили скальпированные раны головы, рваные раны ног и рук. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)Москва
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