Пострадавших от нападения медведя в Якутии отправят на лечение в Москву

Перелет запланирован на 12 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Компания ООО "Русгазбурение" отправит на лечение в Москву двоих сотрудников, пострадавших от нападения медведя в Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

"Пострадавшие в результате нападения медведя сотрудники ООО "Русгазбурение" Эльдар Г. и Иван Б. находятся в больнице поселка Витим <…>. Пострадавших готовят к транспортировке в аэропорт Талакан, после чего медицинским спецбортом сотрудников транспортируют в Москву для лечения в институте имени Склифосовского", - говорится в сообщении.

Перелет запланирован на 12 ноября. Пациентов будут сопровождать врачи института.

Нападение медведя произошло 10 ноября в 180 км от поселка Витим. Мужчины получили скальпированные раны головы, рваные раны ног и рук. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.