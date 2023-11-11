Гости выставки "Россия" смогут попробовать блюда байкальской кухни

Посетителям предложат сагудай из байкальского омуля и черемуховый торт

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Сагудай из байкальского омуля - одно из самых популярных блюд байкальской кухни - и черемуховый торт на десерт смогут попробовать гости "Ужина на Байкале", который пройдет на выставке-форуме "Россия" на стенде Иркутской области в день региона - 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Гости Дома российской кухни смогут попробовать мясные деликатесы из изюбра, косули, также будет представлены сагудай и пазл из байкальской рыбы. На десерт можно будет отведать черемуховый торт - визитную карточку Прибайкалья", - говорится в сообщении.

Сагудай - один из фаворитов байкальской кухни. Это филе сырой рыбы - байкальского омуля или хариуса, в классическом варианте приправленное солью, перцем и луком.

На выставке в Доме российской кухни представят традиционные блюда сибирской кухни Приангарья. Гастрономическое событие Иркутской области - "Ужин на Байкале" - пройдет в рамках фестиваля "Россия - территория вкуса". Известные шеф-повара ресторанов Приангарья проведут на мероприятии мастер-классы по приготовлению блюд сибирской кухни и их дегустацию. Также состоится презентация глубинной байкальской воды, известной своей уникальностью и чистотой не только в России, но и во многих странах мира.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.