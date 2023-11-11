Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с Россией

По данным Минфина республики, за 10 дней с начала реализации соответствующего пилотного проекта такую очередь забронировали 123 грузовые автомашины

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению электронной очереди запущен в ноябре на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в Северно-Казахстанской области. Об этом сообщили в комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана.

"С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 10 дней с начала реализации пилотного проекта забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Россию, 44 автомашины прибудут на пункт пропуска согласно очередности.

Как подчеркнули в КГД, "добропорядочными перевозчиками, не имеющих нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы (в течение 10-15 минут)".

Ранее в Минфине Казахстана, сообщая о планах внедрения электронной очереди на казахстанско-российской границе, отмечали, что в рамках проекта перевозчикам, планирующим выезд машин из Казахстана, необходимо будет бронировать место в приложении CarGoRuqsat. В министерстве указывали, что система бронирования электронной очереди уже реализована на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменией и "показывает положительные результаты".