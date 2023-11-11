11 ноября, 12:20

Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с Россией

По данным Минфина республики, за 10 дней с начала реализации соответствующего пилотного проекта такую очередь забронировали 123 грузовые автомашины

АСТАНА, 11 ноября. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению электронной очереди запущен в ноябре на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в Северно-Казахстанской области. Об этом сообщили в комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана.

"С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 10 дней с начала реализации пилотного проекта забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Россию, 44 автомашины прибудут на пункт пропуска согласно очередности.

Как подчеркнули в КГД, "добропорядочными перевозчиками, не имеющих нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы (в течение 10-15 минут)".

Ранее в Минфине Казахстана, сообщая о планах внедрения электронной очереди на казахстанско-российской границе, отмечали, что в рамках проекта перевозчикам, планирующим выезд машин из Казахстана, необходимо будет бронировать место в приложении CarGoRuqsat. В министерстве указывали, что система бронирования электронной очереди уже реализована на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменией и "показывает положительные результаты". 

Теги:
КазахстанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация