11 ноября, 12:27

В Киевской области обнаружили незаконный скотомогильник с африканской чумой свиней

По сведениям экспертов, животные умерли больше трех недель назад

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правоохранители обнаружили 50 тушей свиней, зараженных африканской чумой, в Обуховском районе Киевской области. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что находка была сделана в поле между селами Зеленьки и Матвеевка. Свиньи были выброшены в яму возле лесопосадки и не имели идентификационных номеров или бирок.

По данным экспертов, животные умерли больше трех недель назад. После отбора биологических образцов и подтверждения наличия вируса африканской чумы было принято решение об утилизации тушей на месте обнаружения, отметили в полиции.

Следствие устанавливает виновных, возбуждено уголовное дело. Правонарушителям грозит до трех лет лишения свободы. 

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Украина
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