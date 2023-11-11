В Белграде состоялась церемония в память о жертвах Первой мировой войны

На памятном мероприятии сотрудники российского и белорусского посольств и представители местных властей почтили память российских солдат и офицеров

БЕЛГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония, посвященная окончанию Первой мировой войны (Дню перемирия), состоялась в Белграде. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

На памятном мероприятии сотрудники российского и белорусского посольств и представители местных властей почтили память российских солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне. Венки на Новом кладбище столицы Сербии возложили представители дипкорпуса и военных атташатов, а также общественники.

В церемонии возложения венков на "Русском некрополе" у Памятника русским солдатам, павшим в Первой мировой войне, участвовал также посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и делегаты от министерства обороны республики. Панихиду по погибшим отслужил настоятель Свято-Троицкого храма подворья РПЦ в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев.

День перемирия

День перемирия в Первой мировой войне является в Сербии государственным праздником с 2012 года. Однако еще во времена Королевской Югославии этот праздник отмечался на самом высоком уровне. Первая мировая война является для сербов самым тяжелым и одновременно самым героическим периодом ее истории. Для победы Сербия пожертвовала третью населения страны, погибло до 80% взрослого мужского населения.

Из 1,2 млн безвозвратных потерь 550 тыс. пришлись на военные потери, еще 650 тыс. - на гражданские. Около 300 тыс. остались инвалидами, 500 тыс. детей - сиротами.

"Русский некрополь"

Комплекс "Русский некрополь", расположенный на Новом кладбище в столице Сербии, является одним из крупнейших русских кладбищ в мире. Здесь покоятся свыше 3 тыс. русских, в том числе 627 солдат. Благодаря взаимодействию посольства РФ, настоятеля подворья РПЦ в Белграде Виталия Тарасьева и Скупщины (городского парламента) Белграда, с 2008 года ведется работа по восстановлению и реконструкции комплекса при финансовой поддержке ОАО "Газпром нефть" и специально созданного Фонда поддержания.

"Русский Некрополь" в апреле 2012 года определен горсоветом сербской столицы как совокупность четырех участков Нового кладбища: памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне, Иверская часовня, а также могилы председателя Государственной думы третьего и четвертого созывов Родзянко и начальника штаба Ставки, верховного главнокомандующего российской армией до мая 1917 г. генерала Алексеева. Распоряжением правительства Российской Федерации 28 августа 2012 года "Русский Некрополь" в Белграде был включен в перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение и подлежащих поддержанию и сохранению.

В 2014 году восстановленный комплекс был освящен главами сербской и русской православных церквей - Патриархом Сербским Иринеем и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.