11 ноября, 12:53

В Белграде состоялась церемония в память о жертвах Первой мировой войны

На памятном мероприятии сотрудники российского и белорусского посольств и представители местных властей почтили память российских солдат и офицеров

БЕЛГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония, посвященная окончанию Первой мировой войны (Дню перемирия), состоялась в Белграде. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

На памятном мероприятии сотрудники российского и белорусского посольств и представители местных властей почтили память российских солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне. Венки на Новом кладбище столицы Сербии возложили представители дипкорпуса и военных атташатов, а также общественники.

В церемонии возложения венков на "Русском некрополе" у Памятника русским солдатам, павшим в Первой мировой войне, участвовал также посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и делегаты от министерства обороны республики. Панихиду по погибшим отслужил настоятель Свято-Троицкого храма подворья РПЦ в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев.

 

День перемирия

 

День перемирия в Первой мировой войне является в Сербии государственным праздником с 2012 года. Однако еще во времена Королевской Югославии этот праздник отмечался на самом высоком уровне. Первая мировая война является для сербов самым тяжелым и одновременно самым героическим периодом ее истории. Для победы Сербия пожертвовала третью населения страны, погибло до 80% взрослого мужского населения.

Из 1,2 млн безвозвратных потерь 550 тыс. пришлись на военные потери, еще 650 тыс. - на гражданские. Около 300 тыс. остались инвалидами, 500 тыс. детей - сиротами.

 

"Русский некрополь"

 

Комплекс "Русский некрополь", расположенный на Новом кладбище в столице Сербии, является одним из крупнейших русских кладбищ в мире. Здесь покоятся свыше 3 тыс. русских, в том числе 627 солдат. Благодаря взаимодействию посольства РФ, настоятеля подворья РПЦ в Белграде Виталия Тарасьева и Скупщины (городского парламента) Белграда, с 2008 года ведется работа по восстановлению и реконструкции комплекса при финансовой поддержке ОАО "Газпром нефть" и специально созданного Фонда поддержания.

"Русский Некрополь" в апреле 2012 года определен горсоветом сербской столицы как совокупность четырех участков Нового кладбища: памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне, Иверская часовня, а также могилы председателя Государственной думы третьего и четвертого созывов Родзянко и начальника штаба Ставки, верховного главнокомандующего российской армией до мая 1917 г. генерала Алексеева. Распоряжением правительства Российской Федерации 28 августа 2012 года "Русский Некрополь" в Белграде был включен в перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение и подлежащих поддержанию и сохранению.

В 2014 году восстановленный комплекс был освящен главами сербской и русской православных церквей - Патриархом Сербским Иринеем и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 

Теги:
БелоруссияРоссияСербия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация