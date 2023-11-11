В ДНР и ЛНР высадили 113 тыс. саженцев сосны в рамках акции "Сохраним лес"

В акции в ДНР принял участие глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. В Донецкой и Луганской народных республиках высадили на двух участках 113 тыс. саженцев сосны в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе акции.

"11 ноября в урочище "Мешковское" Амвросиевского района ДНР <...> заложили новый сосновый бор. 56 тыс. молодых сосен высадили на площади в 8 га. В ЛНР на территории Станично-Луганского лесничества заложили сосновый бор из почти 57 тыс. хвойных сеянцев", - отметили в пресс-службе.

В посадке саженцев в ДНР принял участие глава республики Денис Пушилин. "Реализация мероприятий программы позволит решать экологические проблемы с учетом особенностей территорий нашего региона сразу по нескольким направлениям. Восстановление лесов - одно из них. Осенняя лесовосстановительная кампания также стартует у нас в поддержку всероссийской акции "Сохраним лес", - приводят его слова организаторы.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проведена в рамках национального проекта "Экология". Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы.