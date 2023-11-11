11 ноября, 13:16

В Химках проведут более 350 мероприятий по проекту "Зима в Подмосковье"

В пресс-службе администрации города также сообщили, что развлекательная программа подготовлена для всех парков города

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 350 развлекательных и познавательных мероприятий проведут в городском округе Химки Московской области по проекту "Зима в Подмосковье". Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

"В Химках готовятся к запуску проекта губернатора "Зима в Подмосковье" - с декабря по февраль проведут более 350 мероприятий. Химчане смогут принять участие в различных квестах, концертах и фестивалях. Развлекательная программа подготовлена для всех парков города", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, мероприятия пройдут в парках Толстого и Величко, "Дубки", а также "Экоберег" и "Подрезково". Также на всей территории городского округа состоятся тематические общеобластные мероприятия - "Морозные традиции", "12 месяцев", "Новогодняя экология", "Путешествие в Новый год", "Незамерзай-ка" и фестиваль подарков. Юные жители вместе с родителями смогут принять участие в масштабной акции "Почта Деда Мороза". Все отправленные письма доставят в центральную резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

"По традиции в рамках проекта "Зима в Подмосковье" мы готовимся к самому волшебному времени в году - украшаем город новогодними инсталляциями, включаем подсветку в парках, заливаем бесплатные катки по всему округу, разрабатываем тематические программы для детей и взрослых. Как и прежде, новогодние каникулы будут насыщены культурными событиями и народными гуляньями. Это лучшее время для отдыха всей семьей", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

Кроме того, добавили в пресс-службе, во время новогодних каникул в Химках проведут специальные мероприятия по культурному коду округа. Так, одним из них станет программа "Толстовский вечер", посвященная писателю, частому гостю Химок - Льву Толстому. Также в рамках культурного кода жителям и гостям города расскажут о "Малой Третьяковке" - химкинской картинной галерее, созданной в 1991 году на основе дара частной коллекции живописи и графики профессора Сергея Горшина. А еще пройдут народные гулянья, рождественские ярмарки и многое другое.

В администрации напомнили, что сейчас идет подготовка Театрального катка в сквере "Юбилейный". Он станет одним из первых в Подмосковье в этом зимнем сезоне. Общий размер площадки - почти 2,5 тыс. кв. м, одновременно на ней смогут прокатиться 150 человек. Вход - свободный. "В прошлом году его объявили самой популярной ледовой площадкой в Подмосковье. По данным Министерства благоустройства, с ноября 2022 года по март 2023-го посетителями стали более 70 тыс. химчан и гостей городского округа", - подчеркнули в пресс-службе. 

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