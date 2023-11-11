11 ноября, 13:42

Собянин: более 20 скульптур на здании Библиотеки им. Ленина отреставрируют в Москве

Мэр города сообщил, что фигуры не будут снимать со здания, реставрацию проведут на месте

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Реставрацию 22 скульптур на парапетах Библиотеки им. Ленина начали в столице. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Отреставрируем 22 скульптуры на парапетах корпусов Библиотеки им. Ленина. Скульптурный ряд "Социалистический труд и знание" из трехметровых фигур - одна из главных визитных карточек здания. Сейчас на них видны глубокие трещины и сколы, мелкие декоративные фрагменты частично утрачены", - написал мэр.

Он отметил, что специалисты уже приступили к работам. В результате рентгеноскопии и осмотра несущего каркаса решено проводить реставрацию прямо на месте, не снимая фигуры со здания Российской государственной библиотеки.

"Вокруг статуй установили мобильные отапливаемые мастерские - в каждой работает свой реставратор. Сейчас они укрепляют основания, расчищают скульптуры от грязи и снимают старую краску. Это нужно, чтобы восстановить авторскую пластику и вернуть фигурам их исторический облик. В планах - закончить работы в ближайшие полгода", - добавил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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