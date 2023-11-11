Экомаршруты длиной более 1,6 км появились в парке "Яуза" в результате благоустройства

Заммэра Москвы Петр Бирюков отметил, что одним из четырех тематических маршрутов стала экотропа

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили в этом году экомаршруты общей протяженностью более 1,6 км в парке "Яуза" на северо-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжается реализация масштабного проекта по созданию новой зеленой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - парка "Яуза". В этом году благоустройство проходило на четырех участках, в том числе вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. В результате там появились современные экомаршруты общей протяженностью более 1,6 км", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что одним из четырех тематических маршрутов, которые создаются вдоль всей пойменной части рек Яузы и Чермянки, стала экотропа.

"Проложенный в этом году участок проходит вдоль левого берега Яузы со стороны Олонецкого проезда, его протяженность составила свыше 850 м. В местах, где ранее наблюдались подтопления, конструкцию приподняли. Экотропа встроена в единое пешеходное пространство парка, для связи с другим берегом были отремонтированы два мостика. Частью этого маршрута является красивый лестничный спуск, который оформлен белой колоннадой", - добавил он.

Так, со стороны Сухонской улицы в районе существующего мостового перехода обустроили видовую площадку в стиле эконастила площадью свыше 240 кв. м.

Глава КГХ отметил, что еще один экомаршрут появился вокруг существующего пруда - биоплато, местами он проходит вдоль берега, частично - непосредственно над водой. В него интегрированы две смотровые площадки общей площадью почти 100 кв. м.