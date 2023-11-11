В Лондоне полиция применила дубинки против ультраправых активистов у военного мемориала

В ответ протестующие бросали в них бутылки и пластиковые стаканы с пивом

ЛОНДОН, 11 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Полиция Лондона начала разгонять сторонников британских ультраправых движений, собравшихся в центре столицы у Кенотафа - мемориала британским солдатам, погибшим в Первой мировой войне. Как наблюдал корреспондент ТАСС, сотрудники правоохранительных органов применили дубинки, в ответ протестующие бросали в них бутылки и пластиковые стаканы с пивом.

Ранее английские националисты и футбольные фанаты попробовали прорваться к Кенотафу через полицейские заграждения, пытаясь смять правоохранителей и выкрикивая лозунги "За Англию - пока не умру!" и "Вы позорите страну". Среди протестующих находился основатель радикальной группировки "Лига английской обороны" Томми Робинсон (настоящее имя - Стивен Яксли-Леннон).

Демонстранты были оттеснены с правительственной улицы Уайтхолл в сторону китайского квартала за Трафальгарской площадью, где стычки с полицейскими продолжились. В Скотленд-Ярде сообщили также о "задержании большой группы" правых активистов на Бридж-стрит рядом с Вестминстерским мостом. Сообщается, что у двух задержанных ранее были изъяты нож и дубинка.

Несколько тысяч правых активистов и футбольных фанатов собрались в центре Лондона в ответ на призывы Робинсона "Защитить Кенотаф" от участников массового шествия в поддержку Палестины, в организации которого принимали участие британские профсоюзы и социалистические партии. Пропалестинская акция с участием нескольких сотен тысяч человек проходит в Лондоне одновременно с мемориальными мероприятиями по случаю Дня поминовения павших в Первой мировой войне и других военных конфликтах. Собравшиеся рядом с Кенотафом националисты не нарушали порядка во время двух минут молчания, объявленных в память о жертвах войны, однако затем начали теснить полицейских и пытаться повалить заграждения ударами ног.

Шествие под флагами Палестины, маршрут которого пролегает в нескольких сотнях метров от Уайтхолла, пока проходит значительно более мирно. В Скотленд-Ярде сообщили о задержании одного человека за нападение на сотрудника полиции и еще одного за хранение наркотического вещества. В СМИ сообщают об угрозе столкновений между двумя группами демонстрантов в течение дня.

Заявление главы МВД

Глава британского МВД Суэлла Браверман обвинила полицию в том, что она относится к левым активистам существенно мягче, чем к правым. Слова министра вызвали жесткую критику оппозиции и некоторых членов правящей Консервативной партии, многие расценили их как попытку оказать давление на главу Скотленд- Ярда Марка Роули. Иветт Купер, занимающая пост главы МВД в теневом правительстве лейбористов, назвала заявление Браверман "крайне безответственной и опасной попыткой подорвать доверие к полиции в это непростое время, лишить ее независимости в принятии решений, а также посеять рознь в обществе".

Комментируя события в Лондоне, первый министр Шотландии Хамза Юсаф, тесть и теща которого были на прошлой неделе эвакуированы из сектора Газа, призвал Браверман уйти в отставку. О том, что министру грозит потеря должности, ранее заявляли многие другие британские политики и обозреватели ведущих СМИ.

"Глава МВД раззадорила ультраправых. Она больше недели раздувала пламя розни, и теперь в День [105-й годовщины Компьенского] перемирия они нападают на полицейских. Она больше не может занимать свой пост и должна подать в отставку", - написал Юсаф в соцсети X (ранее Twitter).