11 ноября, 14:37

В Риме проходит крупная антиправительственная манифестация

Вера Щербакова/ ТАСС
© Вера Щербакова/ ТАСС

Организаторы заявляют об участии в акции 50 тыс. человек

РИМ, 11 ноября. /ТАСС/. Антиправительственная манифестация, организованная основной оппозиционной Демократической партией, проходит в центре Рима. Несколько тысяч человек собрались на Пьяцца дель Пополо (Народная площадь), сообщает корреспондент ТАСС.

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Общенациональная мобилизация объявлена в знак протеста против правительственной экономической и социальной политики, а также проекта конституционной реформы, предложенной правящей правоцентристской коалицией, о прямых выборах премьера. По утверждению противников этой инициативы, она направлена на снижение влияния парламента и ущемление прерогатив президента и главы государства.

К лозунгам, касающимся внутриполитической повестки, добавились требования мира, как на Украине, так и на Ближнем Востоке. В частности, Демпартия требует защиты для гражданского населения сектора Газа и освобождения израильских заложников ХАМАС. Во избежание манипуляций и провокаций организаторы не разрешили разворачивать на площади флаги ни Палестины, ни Израиля. В основном манифестанты, которые собрались со всей Италии, держали флаги партии, также флаги и плакаты со словом "мир".

© Вера Щербакова/ ТАСС

Организаторы заявляют об участии 50 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе Демпартии, для съезда в столице этого были организованы маршруты 175 автобусов, 7 специальных поездов. Перед собравшимися выступят лидер Демпартии Элли Шляйн и губернатор Эмилии-Романии Стефано Боначчини, некогда претендовавший на лидерство в партии. Открыл митинг мэр Рима Роберто Гуальтьери, представитель Демпартии. Как отмечают наблюдатели, это первая крупная антиправительственная манифестация и "дебют" Шляйн, ставшей секретарем партии менее года назад.

Акцию поддержали профсоюзы и другая оппозиционная партия - "Движение "5 звезд". Несмотря на разногласия по нескольким вопросам, две партии пытаются выступить единым фронтом против правоцентристского блока, пришедшего к власти по итогам парламентских выборов сентября 2022 года. Оппозиция утверждает, что правительство во главе с Джорджей Мелони "провалило" все обещания своей избирательной кампании, разрушает здравоохранение, сокращая расходы, и не улучшает условия жизни трудящихся, не принимая закон о минимальной заработной плате.

Согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг премьера хотя немного снижается, но достаточно устойчив и сохраняется на уровне 41%, ее партии "Братья Италии" - 28,5%, что выше набранных голосов на выборах (26%). При этом рейтинг популярности Демпартии не превышает 18%, "Движение "5 звезд" стабильно поддерживают около 17% итальянцев. 

Теги:
ИталияМелони, Джорджа
© Информационное агентство ТАСС
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