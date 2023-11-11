В России запустили платформу для приема заявок от ветеранов на переобучение

Обращения рассматривает рабочая группа наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" и Минобрнауки России запустили платформу для приема заявок на переобучение от ветеранов. Об этом сообщает фонд в своем Telegram-канале.

"Благодаря платформе заявки на обучение от ветеранов будут через социальных координаторов поступать напрямую в вуз, который выбрал сам подопечный. Это позволит быстрее рассматривать обращения защитников Отечества и членов семей погибших героев по вопросам обучения, переобучения и трудоустройства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращения рассматривает рабочая группа наблюдательного совета фонда. В ее состав вошли представители профильных ведомств, вузов, общественных организаций и государственных корпораций. Возглавляет группу министр науки и высшего образования Валерий Фальков.