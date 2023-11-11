В Париже проходит демонстрация в поддержку Палестины

В районе площади Республики собрались несколько тысяч человек

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ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Марш в поддержку Палестины проходит в центре Парижа. Как сообщает корреспондент ТАСС, в районе площади Республики собрались несколько тысяч человек. Манифестанты несут флаги Палестины и плакаты с призывами к прекращению огня на Ближнем Востоке. Колонна двинулась от площади Республики на восток столицы в сторону площади Нации.

За порядком следит небольшое число полицейских и жандармов, каких-либо инцидентов замечено не было. Демонстрация не была запрещена столичной префектурой полиции.

Аналогичные манифестации проходят в разных городах Франции. При этом в Ницце власти запретили проведение такой акции.

Пропалестинская демонстрация проходит накануне парижского марша против антисемитизма, организованного по призыву председателей обеих палат французского парламента Жерара Ларше и Яэль Брон-Пиве. Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет участвовать в этой акции.