В Госдуме предложили ввести в соцсетях систему блокировки за кибербуллинг

Вице-спикер ГД Владислав Даванков отметил, что при обращении пострадавшего в администрацию социальной сети таких пользователей необходимо банить на три дня в случае первого нарушения и давать вечный бан без возможности восстановления учетной записи после второго

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение генеральному директору VK Владимиру Кириенко, в котором предлагает внедрить в социальные сети системы блокировки за кибербуллинг и навязчивое преследование. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаю дополнить функционал VK, "Одноклассников" и "Дзена" возможностью банить пользователей за навязчивое преследование (сталкинг), буллинг и другие формы психологического и вербального насилия в личной переписке и комментариях", - указал Даванков.

По его словам, при обращении пострадавшего в администрацию соцсети таких пользователей необходимо банить на три дня в случае первого нарушения и давать вечный бан без возможности восстановления учетной записи после второго. "На текущей момент такая деятельность пресекается в случае явных оскорблений и использования нецензурной лексики, однако на практике преследование и кибербуллинг может иметь более изощренные формы психологического насилия в отношении жертвы. Учитывая качественную работу службы поддержки социальных сетей, такие случаи можно выявлять и модерировать при соответствующих обращениях пользователей", - считает парламентарий.

В письме он отметил, что в 2019 году VK запустила ежегодную информационную кампанию "День борьбы с кибербуллингом" и представила первое исследование по этой теме. "Я признателен администрации ресурса за борьбу с распространением ненависти и травли в интернете. Вместе с тем для большей эффективности борьба с кибербуллингом должна носить системный характер и не ограничиваться ежегодными мероприятиями", - пояснил вице-спикер Госдумы.