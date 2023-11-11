В Лондоне прошла самая массовая за 20 лет антивоенная акция протеста в поддержку Газы

Ее провели под лозунгом "перемирие сейчас"

ЛОНДОН, 11 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Несколько сотен тысяч человек приняли участие в марше в поддержку сектора Газа в Лондоне. Как передает корреспондент ТАСС, акция, организованная Кампанией по солидарности с Палестиной, прошла под лозунгом "перемирие сейчас".

"Бомбардировки Газы нужно остановить. Позор британскому правительству, которое бездействует", - заявил бывший лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, который встал во главе одной из колонн митинговавших. К организации марша также присоединилась коалиция Stop the War, которая в 2003 году вывела на улицы около 1,5 млн человек на демонстрацию против вторжения НАТО в Ирак. В акции протеста в субботу, согласно Кампании солидарности с Палестиной, участвовали примерно 500 тыс. человек. Полиция в свою очередь насчитала более 300 тыс. протестующих. К организации шествия также присоединились некоторые профсоюзы и Кампания за ядерное разоружение.

Участники марша, который стартовал от Гайд-парка и завершился у посольства США на южном берегу реки Темза, потребовали от британского правительства добиться установления режима прекращения огня в Газе. Они принесли с собой плакаты с лозунгами "Прекратите убивать детей", "Любовь и мир, остановите ненависть", "Бойкот Израилю", "Свободу Палестине", "Остановите геноцид в Газе" и другими. Помимо флагов Палестины среди протестующих были замечены флаги других арабских стран, включая Тунис и Ливан, а также Кубы и Ирландии. Кроме того, в марше приняли участие ряд еврейских активистов, которые держали плакаты с надписями "Наша горечь - не ваше оружие" и "Евреи за справедливость для палестинцев". Некоторые из активистов зажигали дымовые шашки под цвет палестинского флага.

Позиция властей

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак неоднократно отказывался призывать к режиму прекращения огня в Газе. Тем не менее под давлением протестов, которые идут уже месяц по всей стране, он выступил в поддержку "гуманитарных пауз" для доставки в анклав товаров первой необходимости.

Лейбористская партия также пока не выступала в поддержку перемирия в секторе Газа, мотивируя это наличием у Израиля права на самооборону. Однако такая позиция лидера лейбористов Кира Стармера привела к частичному расколу партии. Десятки муниципальных депутатов в знак протеста покинули партийные ряды, а некоторые члены теневого кабмина отказались от своих полномочий.

Дискуссии вокруг марша

Ранее само проведение марша в поддержку Палестины 11 ноября послужило причиной для бурной общественно-политической дискуссии в Великобритании. МВД Соединенного Королевства хотело запретить его, опасаясь, что протестующие могут помешать памятным церемониям в годовщину Компьенского перемирия, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны. Эта война, унесшая жизни около 880 тыс. британских военнослужащих, завершилась в 11-м часу 11-го дня 11-го месяца 1918 года. С тех пор 11 ноября называется в Великобритании Днем перемирия.

Сунак назвал проведение протестов "провокационным и неуважительным шагом", однако полиция Лондона не стала запрещать их из-за отсутствия разведданных о возможности серьезных беспорядков. Кроме того, организаторы марша заверили в том, что акция пройдет вдали от Кенотафа - символического надгробного памятника павшим солдатам в центре Лондона. Королевский британский легион, оказывающий помощь ветеранам, также выступил против запрета протестов.

При этом глава британского МВД Суэлла Браверман попала под шквал критики со стороны коллег по правящей Консервативной партии за то, что охарактеризовала протесты в поддержку Палестины "маршами ненависти" и сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. На этом фоне возникли спекуляции о возможной отставке министра, но в канцелярии Сунака указали, что глава правительства по-прежнему "полностью доверяет" ей.

Контрпротест

Ситуация вокруг протестов пропалестинских активистов еще сильнее обострилась после того, как основатель ультраправой организации "Лига английской обороны" Томми Робинсон и Демократический альянс футбольных болельщиков призвали своих сторонников выйти на улицу, чтобы "защитить памятники" в честь павших британских солдат. В результате их призывов в субботу около 2 тыс. английских националистов, съехавшихся в Лондон со всей страны, пытались прорваться к Кенотафу, но были остановлены полицией. При разгоне демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили дубинки, в ответ протестующие бросали бутылки и пластиковые стаканы с пивом. Английские националисты скандировали лозунги "Англия до смерти" и "Вы позорите страну" и речи с критикой миграционной политики королевства.

Некоторые из представителей правых движений в течение дня пытались вступать в стычки с участниками марша в поддержку Палестины, однако полицейские оперативно пресекали эти инциденты. Всего в субботу безопасность в центре Лондона обеспечивали почти 2 тыс. полицейских. Задержаны были по меньшей мере десятки человек. Как заявили корреспонденту ТАСС в лондонской полиции, протесты 11 ноября "стали самыми горячими за последнее время".

Тем не менее не все националистические силы Англии поддержали этот контрпротест. Лидер движения "Патриотическая альтернатива" Марк Коллетт рекомендовал не участвовать в акции, полагая, что британские власти могут воспользоваться столкновениями между пропалестинскими активистами и националистами для ужесточения внутреннего законодательства.