11 ноября, 17:45

Молодые иконописцы разработают убранство первой часовни арт-кластера "Таврида"

Мастера из Тулы, Севастополя и Москвы пройдут по ключевым этапам строительства храма и будут заниматься созданием росписей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Молодые художники-иконописцы из трех регионов РФ разработают и приступят к реализации внутреннего убранства первого храма-часовни арт-кластера "Таврида", строящегося в бухте Капсель в Крыму, в рамках программы академии творческих индустрий "Меганом". Об этом сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида. Арт", проектом которого является академия.

"В Академии творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида. Арт") началась образовательная программа, где художники, иконописцы, реставраторы, мозаичисты и художники-монументалисты проработают и начнут реализовывать проект внутреннего убранства храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца, строительство которого уже ведется в бухте Капсель в Крыму. Молодые мастера из Тулы, Севастополя и Москвы совместно с экспертами пройдут по ключевым этапам построения храма и будут заниматься созданием росписей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники программы прослушают лекции об истории иконописи и православия в России и встретятся с представителями церковного искусства, а также посетят святые места Крыма. Образовательный процесс разделен на три модуля и завершится 23 декабря.

"Данная программа - это не только интересный опыт для молодых иконописцев, требующий новых решений и нестандартных подходов в создании современного храма, но и важный шаг в продолжении великих традиций, ведь Крым - колыбель православия и место, из которого византийское искусство пришло на Русь. Мы верим, что этот образовательный интенсив поможет собрать команду, которая в будущем сможет решать крупные и важные задачи по восстановлению христианских святынь", - привели в сообщении слова куратора программы Марии-Николь Селивановой.

Храм-часовня во имя св. Великомученика Георгия Победоносца в бухте Капсель - первый опыт арт-кластера "Таврида" по строительству культовых сооружений. Завершение первого этапа строительства запланировано на первый квартал 2024 года.

Об академии

Общая площадь академии в бухте Капсель под Судаком в Крыму составляет 27 га. На ее территории возведены пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей, столовая, центр гостеприимства, выставочный зал и иные технологические объекты. Также здесь расположены современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссеров, литераторов и представителей других творческих профессий. 

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