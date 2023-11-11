В Канаде почтили память соотечественников, погибших в различных военных конфликтах

В Оттаве церемония прошла у Национального военного мемориала

ОТТАВА, 11 ноября. /ТАСС/. В Канаде отмечают День поминовения, вспоминая погибших в различных военных конфликтах соотечественников. В этот день у военных мемориалов по всей стране состоялись поминальные церемонии.

В Оттаве церемония прошла у Национального военного мемориала. Как передает корреспондент ТАСС, ее посетил премьер-министр Джастин Трюдо и генерал-губернатор Мэри Саймон, которая является главнокомандующим Канады. На церемонии также присутствовали члены правительства, депутаты канадского парламента и ветераны различных военных конфликтов. Они возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили минутой молчания память погибших соотечественников.

Жители страны в этот день традиционно носят на одежде красные маки - символ памяти канадцев, павших в военных конфликтах. Аналогичные церемонии состоялись и в других городах Канады, в том числе и на военных кладбищах.

История Дня поминовения связана с заключением перемирия между союзными державами и Германией во время Первой мировой войны. Документ, подписанный 11 ноября 1918 года, вступил в силу в 11:00 того же дня и поставил точку в войне, начавшейся 28 июля 1914 года после убийства в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда.