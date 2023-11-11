11 ноября, 18:29

Часы погибшего на "Титанике" российского иммигранта ушли с молотка за $119 тыс.

Также за $117 тыс. продано клетчатое одеяло, которыми пассажиры первого класса могли укрыться во время прогулки по палубе

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Карманные часы российского иммигранта, погибшего в 1912 году во время кораблекрушения "Титаника" в Атлантике, ушли с молотка за £97,5 тыс. ($119 тыс.). Об этом свидетельствуют результаты торгов, которые провел аукционный дом Henry Aldridge and Son в городке Дивайзес в графстве Уилтшир.

Как сообщил корреспонденту ТАСС управляющий директор аукционного дома Эндрю Олдридж, швейцарские часы принадлежали пассажиру второго класса, иммигранту из Витебска Синаю Кантору. Сам 34-летний Кантор, который намеревался начать новую жизнь в США, погиб, а сопровождавшая его 24-летняя жена Мириам выжила, попав на спасательную шлюпку номер 12. После того, как тело ее мужа нашли во время поисково-спасательной операции, женщина получила по почте все вещи, найденные при муже, включая российский паспорт, деньги, кошельки, телескоп, штопор для вина и часы.

Помимо этого, за £96 тыс. ($117 тыс.) было продано клетчатое одеяло, которыми пассажиры первого класса могли укрыться во время прогулки по палубе. Оно спаслось вместе с одним из пассажиров.

Меню с обреченного лайнера

Еще одним примечательным лотом, нашедшим нового владельца, стало меню ужина, поданного на борту "Титаника" 11 апреля 1912 года.

Оно было продано за £83 тыс. ($101,5 тыс.). Речь идет о меню, которое было подано пассажирам первого класса после того, как лайнер сделал последнюю остановку перед тем, как отправиться через Атлантику - в порту города Квинстаун (с 1922 - Ков) в графстве Корк. Как следует из пережившего кораблекрушение списка, обеспеченным пассажирам на том ужине предлагалось сделать выбор из более чем 20 блюд. Среди них были устрицы, сельдь, крем-суп из спаржи, тушеные голуби с петушиными гребешками, потрохами, шампиньонами и трюфелями, мясо весеннего ягненка с мятным соусом или мясо кряквы, жареный цыпленок, викторианские медальоны из говяжьей вырезки или говяжья вырезка под хреном.

Кто именно из пассажиров "Титаника" сумел вынести меню с тонувшего лайнера, не известно. Оно было найдено в 1960-х годах в альбоме историка Лена Стивенсона, проживавшего в канадской провинции Новая Шотландия и собравшего большую коллекцию исторических фотографий и артефактов. После того, как он умер, его дочь Мэри Анита и зять Аллен наткнулись на этот документ.

"Эти цены отражают редкость лотов, выставленных на продажу и сохраняющуюся увлеченность историей "Титаника", его пассажиров и команды", - сообщил корреспонденту ТАСС Олдридж.

О "Титанике"

"Титаник", будучи пассажирским лайнером, был также и почтовым судном, в задачу которого должна была входить доставка писем и бандеролей в США. Пароход отправился в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибло около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

Обломки "Титаника" находятся на глубине 3,8 км в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда. Они были найдены лишь в 1985 году. Носовая и кормовая части после разлома судна опустились на дно по разной траектории, с разной скоростью, и сейчас лежат на дне на расстоянии около 800 м. 

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