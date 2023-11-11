11 ноября, 18:40

В Варшаве националисты приняли участие в марше по случаю Дня независимости Польши

Также, по сведениям газеты Rzeczpospolita, в демонстрации были замечены британские представители националистического движения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Представители националистического движения приняли участие в марше по случаю Дня независимости Польши, который проходил в Варшаве. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По ее данным, кроме польских националистов, в Варшаве были также замечены британские представители движения. Точное число националистов на марше не указывается. Всего в демонстрации приняли участие не менее 40 тыс. человек, сообщил журналистам мэр Варшавы Рафал Тшасковский. "Марш прошел относительно мирно, хотя мы и наблюдали злоупотребления пиротехникой", - приводит его слова издание.

Отдельные демонстранты, как сообщается, сжигали флаги ЕС и ЛГБТ или протаскивали их по асфальту, прицепив к бамперу автомобиля. Однако в целом власти города оценивают прошедший марш как спокойный. "Мы не зафиксировали драк или причинения ущерба городским зданиям, - приводит газета слова пресс-секретаря мэрии Моники Бойт. - Полиция также не сообщала нам о каких-либо действиях насильственного характера [со стороны участников марша]".

Марш в честь Дня независимости, отмечаемого в стране 11 ноября, завершился концертом на Национальном стадионе. 

Теги:
Польша
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