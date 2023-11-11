В Брюсселе прошел марш в поддержку Палестины

В нем приняли участие более 20 тыс. человек

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек приняли участие в марше в поддержку Палестины и за проведение международного расследования причин конфликта в Газе и совершенных в ходе него преступлений, передает корреспондент ТАСС.

"В акции протеста приняли участие свыше 20 тыс. человек, она была разрешена и прошла без инцидентов", - сообщил журналистам представитель брюссельской полиции. Манифестанты несли плакаты с пропалестинскими надписями. Среди участников манифестации были как выходцы из стран Ближнего Востока, так и коренные бельгийцы. Участники марша протеста прошли по бульварному кольцу Брюсселя от Северного к Южному вокзалу столицы. Они несли знамена Палестины и скандировали пропалестинские лозунги. Главным организатором акции протеста выступила Федерация бельгийских профсоюзов, которая оценила число участников в 45 тыс. человек.

"Мы требуем от Бельгии и ЕС принять все меры, чтобы добиться срочного прекращения огня, защитить гражданское население и обеспечить доступ в сектор Газа международной помощи", - говорится в заявлении федерации.

В общей сложности в списке организаторов акции более 40 структур, включая профсоюзы, неправительственные, общественные и волонтерские организации, а также Общество бельгийско-палестинской дружбы.

С начала конфликта Еврокомиссия сначала заняла произраильскую позицию, однако затем под давлением как арабских государств, так и некоторых стран ЕС была вынуждена смягчить ее. В то же время в своих заявлениях ЕС не призывает все стороны к прекращению огня, а лишь заявляет о необходимости гуманитарных пауз для доставки помощи в сектор Газа.