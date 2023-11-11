11 ноября, 18:58
Палестино-израильский конфликт

В Брюсселе прошел марш в поддержку Палестины

В нем приняли участие более 20 тыс. человек

БРЮССЕЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек приняли участие в марше в поддержку Палестины и за проведение международного расследования причин конфликта в Газе и совершенных в ходе него преступлений, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"В акции протеста приняли участие свыше 20 тыс. человек, она была разрешена и прошла без инцидентов", - сообщил журналистам представитель брюссельской полиции. Манифестанты несли плакаты с пропалестинскими надписями. Среди участников манифестации были как выходцы из стран Ближнего Востока, так и коренные бельгийцы. Участники марша протеста прошли по бульварному кольцу Брюсселя от Северного к Южному вокзалу столицы. Они несли знамена Палестины и скандировали пропалестинские лозунги. Главным организатором акции протеста выступила Федерация бельгийских профсоюзов, которая оценила число участников в 45 тыс. человек.

"Мы требуем от Бельгии и ЕС принять все меры, чтобы добиться срочного прекращения огня, защитить гражданское население и обеспечить доступ в сектор Газа международной помощи", - говорится в заявлении федерации.

В общей сложности в списке организаторов акции более 40 структур, включая профсоюзы, неправительственные, общественные и волонтерские организации, а также Общество бельгийско-палестинской дружбы.

С начала конфликта Еврокомиссия сначала заняла произраильскую позицию, однако затем под давлением как арабских государств, так и некоторых стран ЕС была вынуждена смягчить ее. В то же время в своих заявлениях ЕС не призывает все стороны к прекращению огня, а лишь заявляет о необходимости гуманитарных пауз для доставки помощи в сектор Газа. 

Теги:
БельгияПалестинаПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация