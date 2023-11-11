11 ноября, 19:19
Международная выставка-форум "Россия"

На форуме "Россия" началась серия мероприятий для детей

Гости выставки смогут встретить героев мультфильмов, принять участие в мастер-классах, увидеть работу профессиональных мультипликаторов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Серия мероприятий для детей началась на Международной выставке-форуме "Россия" в пространстве Москвы в павильоне №75. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

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"Профессиональные мультипликаторы покажут, как работают над фильмами. Участники мастер-классов попробуют оживить персонажей и снять собственные истории. <...> Здесь можно будет встретить героев мультфильма "Тайны третьей планеты", Чебурашку и его друзей. Киностудия "Союзмультфильм" организует мастер-классы по анимации", - говорится в сообщении.

Так, 11 ноября юные гости выставки могли поиграть и потанцевать с Громозекой, птицей Говоруном, Алисой и профессором Селезневым. 12 ноября ребят будут развлекать Чебурашка, крокодил Гена и старушка Шапокляк. Встретиться и сфотографироваться с ними можно с 12:00 до 14:00 в центре павильона №75 в пространстве Москвы. Оно оформлено в виде интерактивного медиакупола. Здесь же детям предложат сделать веселые переводные тату.

"16 и 18 ноября с гостями выставки встретятся сотрудники "Союзмультфильма". Профессиональные мультипликаторы покажут, как делают героев своих фильмов из пластилина. Во время мастер-классов дети и взрослые оживят знаменитых персонажей. 18 ноября гости выставки попробуют создать свой мультфильм "Один день из жизни в Москве", - добавили в пресс-службе.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. Посетить выставку можно бесплатно, предварительная регистрация не требуется. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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