В Париже прошел марш в поддержку Палестины

В нем приняли участие около 16,2 тыс. человек

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Около 16,2 тыс. человек приняли участие в марше в поддержку Палестины в Париже. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные префектуры столичной полиции.

Колонна манифестантов прошла от площади Республики в центре города до площади Нации в восточной части Парижа. Происшествий на акции зафиксировано не было. Участники марша призывали к прекращению огня в секторе Газа.

Демонстрация состоялась накануне парижского марша против антисемитизма, организуемого по призыву председателей обеих палат французского парламента Жерара Ларше и Яэль Брон-Пиве.