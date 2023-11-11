11 ноября, 19:33,
обновлено 11 ноября, 20:03

Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на прием и вылет самолетов

Аэропорты работают в штатном режиме

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на прием и вылет самолетов, сейчас работают штатно.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22:07. В 22:20 все ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - рассказали журналистам в пресс-службе аэропорта.

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 22:02 до 22:20. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедово.

По данным онлайн-табло, в Домодедово был задержан вылет одного рейса, прилет еще четырех отложен, во Внуково - задержан прилет двух бортов. Согласно сервису Flightradar, несколько рейсов, уже вошедших в воздушное пространство Москвы, находились в зоне ожидания. 

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