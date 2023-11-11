Собянин заявил, что комплекс детской ГКБ им. святого Владимира в Москве готов на 44%

Мэр города отметил, что корпус рассчитан на 570 коек

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Строительная готовность многопрофильного комплекса детской ГКБ им. Святого Владимира в столице оценивается в 44%. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Строим новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках, он станет одним из самых современных детских стационаров столицы. <…> ДГКБ св. Владимира - один из приоритетных по строительству медицинских объектов. Сейчас комплекс готов на 44%", - написал мэр.

Он уточнил, что корпус рассчитан на 570 коек. Здесь организуют вертолетную площадку, которая позволит оперативно принимать экстренных пациентов. Планируется поставить почти 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования.

"В больнице разместим: 14 операционных, в том числе гибридную, где можно будет проводить внутрисосудистые операции с возможностью 3D-визуализации; уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа; отделение интенсивной терапии для новорожденных", - добавил Собянин.