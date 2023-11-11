На водоемах Москвы заменят знаки безопасности

Места установки и количество знаков безопасности на прудах определяются так, чтобы с любой точки берега был хорошо виден хотя бы один информационный щит на красной мачте

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Летние информационные щиты на московских водоемах заменят на зимние. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Более 900 знаков безопасности заменим на столичных водоемах в преддверии зимы. Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к замене летних информационных щитов "Купаться запрещен!" на зимние "Выход на лед запрещен!", - говорится в публикации.

Отмечается, что знаки устанавливаются до образования льда на водоемах. Это необходимо для предупреждения несчастных случаев. Места установки и количество знаков безопасности на прудах определяются так, чтобы с любой точки берега был хорошо виден хотя бы один информационный щит на красной мачте.

"Работы по замене знаков безопасности на прудах проводим дважды в год - в середине апреля и в ноябре", - заключили в комплексе.