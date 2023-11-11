Почти 20 тыс. человек остаются без электричества спустя неделю после урагана "Киаран"

Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются, сообщил оператор французский электросетей Enedis

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Почти 20 тыс. человек в регионе Бретань (запад Франции) остаются без электроэнергии спустя неделю после урагана "Киаран". Об этом говорится в сообщении французского оператора электросетей Enedis.

"В эту субботу, 11 ноября, в Бретани восстановлено энергоснабжение 97% клиентов, остается подключить 19 900 клиентов", - отмечается в тексте.

Сильнее всего пострадал департамент Финистер, там без света остаются 14 700 человек.

В Enedis отметили, что 2,4 тыс. сотрудников продолжают проводить работы по восстановлению энергоснабжения пострадавших домохозяйств.

В компании напомнили, что в ночь с 1 на 2 ноября сильные порывы ветра на западе Франции, достигавшие скорости до 207 км/ч, нанесли значительный ущерб электросетям и лишили электричества 1,2 млн. домов во Франции, в том числе 780 тыс. в Бретани.