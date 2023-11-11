11 ноября, 20:44
Палестино-израильский конфликт

Демонстрация в поддержку прекращения огня в Газе проходит рядом с домом Байдена

Протестующие обвиняют президент США в геноциде, передает телекомпания Fox News

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен активистов, выступающих в поддержку прекращения огня в секторе Газа, собрались неподалеку от дома президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон (штат Делавэр), сообщает телекомпания Fox News.

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По ее сведениям, Байден, который ранее в субботу посетил Арлингтонское национальное кладбище под Вашингтоном и возложил венок к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня ветеранов, как ожидается, приедет в Уилмингтон в тот же день.

Протестующие, как передает Fox News, скандируют: "Байден, тебе не спрятаться. Мы обвиняем тебя в геноциде". Участники акции требуют от главы американской администрации, чтобы тот добился введения режима прекращения огня в секторе Газа. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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