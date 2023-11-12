11 ноября, 21:07
Пандемия COVID-19

Эксперт заявил, что в России летальность от пневмонии находится на доковидном уровне

Константин Морозов/ ТАСС
© Константин Морозов/ ТАСС

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев напомнил, что перенесшие главный внештатный пульмонолог пациенты должны находиться под наблюдением врача и регулярно проходить диспансеризацию

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Летальность от пневмонии в РФ находится сейчас на доковидном уровне, заболеваемость пневмонией приближается к допандемийным показателям. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения России, директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Минздрава России Сергей Авдеев.

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"Согласно статистике, за первые 5 месяцев 2023 года количество больных пневмонией незначительно снизилось и составило 274 случая на 100 тыс. населения. В то время как за аналогичный период 2022 года было 280 случаев на 100 тыс. населения. Сегодня данные показатели приближаются к тем, что мы имели до пандемии COVID-19, когда заболеваемость составляла 4-5 промилле. Летальность от пневмонии сейчас на уровне доковидного периода", - сказал Авдеев.

Он добавил, что курение повышает риск развития пневмонии почти в четыре раза. "Курение - это не только проблема, связанная с развитием хронических респираторных заболеваний, но и предрасполагающий фактор для острых заболеваний", - заметил Авдеев.

Он также заметил, что в России все пациенты, перенесшие пневмонию, должны находиться под наблюдением врача и регулярно проходить диспансеризацию. По словам Авдеева, такого подхода "нет нигде в мире, это тот положительный опыт, про который нужно говорить". Процент диспансеризации пациентов с пневмонией в среднем по России довольно высок - более 70%, добавил он.

"Чтобы обезопасить себя от пневмонии, откажитесь от курения и алкоголя. Также не стоит забывать про вакцинацию от пневмококка. В первую очередь о ней стоит подумать пожилым, людям с хроническими заболеваниями - болезнями сердечно-сосудистой системы, диабетом, болезнями легких, почек", - сказал Авдеев. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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