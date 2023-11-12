12 ноября, 00:03

В России могут сделать бесплатным проезд к месту отдыха для детей из многодетных семей

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

В законопроекте, который подготовил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, говорится, что компенсация потерь в доходах, возникающих в результате установленной льготы, будет производиться за счет средств из федерального бюджета

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства подготовленный законопроект о праве для детей младше 17 лет из многодетных семей на бесплатный проезд до места отдыха и обратно. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также
АСИ предлагает сделать регрессивной ставку по ипотеке для многодетных семейПутин может утвердить указ о статусе многодетной семьи в ближайшее время

Изменения предлагается внести в закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". В частности, детям в возрасте до 17 лет включительно из семей с тремя и более детьми младше 18 лет, предложено дать право на бесплатный проезд до места отдыха и обратно в пределах России. В законопроекте сказано, что компенсация потерь в доходах, возникающих в результате установленной льготы, будет производиться за счет средств из федерального бюджета. Предполагается, что такой порядок установит кабмин.

"Многие родители не готовы на второго, третьего и последующих детей, так как траты на содержание семьи колоссально возрастают. Особенно на отдых для всей семьи. А ведь так хочется вместе провести больше времени, посетить разные уголки нашей страны, показать своим детям культуру и ценности нашего народа. Чтобы у многодетных семей было больше возможностей для совместного отдыха, мы предлагаем бесплатно провозить детей в возрасте до 17 лет включительно по территории России", - рассказал в беседе с ТАСС Слуцкий.

Парламентарий также обратил внимание на возросшую за последние два года стоимость отдыха на 35%. "Согласно официальной статистике, основной причиной отказа в семейном отдыхе является именно нехватка средств. Таким образом, 51% граждан остается во время своего отпуска дома", - резюмировал политик. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЛДПР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация