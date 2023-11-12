В России могут сделать бесплатным проезд к месту отдыха для детей из многодетных семей

В законопроекте, который подготовил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, говорится, что компенсация потерь в доходах, возникающих в результате установленной льготы, будет производиться за счет средств из федерального бюджета

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства подготовленный законопроект о праве для детей младше 17 лет из многодетных семей на бесплатный проезд до места отдыха и обратно. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". В частности, детям в возрасте до 17 лет включительно из семей с тремя и более детьми младше 18 лет, предложено дать право на бесплатный проезд до места отдыха и обратно в пределах России. В законопроекте сказано, что компенсация потерь в доходах, возникающих в результате установленной льготы, будет производиться за счет средств из федерального бюджета. Предполагается, что такой порядок установит кабмин.

"Многие родители не готовы на второго, третьего и последующих детей, так как траты на содержание семьи колоссально возрастают. Особенно на отдых для всей семьи. А ведь так хочется вместе провести больше времени, посетить разные уголки нашей страны, показать своим детям культуру и ценности нашего народа. Чтобы у многодетных семей было больше возможностей для совместного отдыха, мы предлагаем бесплатно провозить детей в возрасте до 17 лет включительно по территории России", - рассказал в беседе с ТАСС Слуцкий.

Парламентарий также обратил внимание на возросшую за последние два года стоимость отдыха на 35%. "Согласно официальной статистике, основной причиной отказа в семейном отдыхе является именно нехватка средств. Таким образом, 51% граждан остается во время своего отпуска дома", - резюмировал политик.